Po predlogu resolucije bi bile možnosti žensk in moških bolj izenačene

Ljubljana, 14. februarja - Ministrstvo za delo je danes na e-upravi objavilo predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do leta 2030. Njegov cilj je, da so ženske in moški enako udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega življenja. Predlog bodo na vlado predvidoma poslali marca, so na ministrstvu napovedali za STA.