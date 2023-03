Nad uresničevanjem resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških bo bdela medresorska delovna skupina

Ljubljana, 13. marca - Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ustanavljajo medresorsko delovno skupino, ki bo bdela nad uresničevanjem resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških. Končni predlog resolucije bo sicer v kratkem posredovan v sprejem na vlado, so sporočili z omenjenega ministrstva.