Pristojni odbor DZ potrdil predlog resolucije, novele zakona o štipendiranju zaradi novega predloga niso obravnavali

Ljubljana, 6. septembra - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na današnji seji potrdil predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2023-2030. Predloga novele zakona o štipendiranju pa odbor danes ni obravnaval, saj so koalicijski poslanci pred tem vložili nov predlog besedila.