Iz Črne še naprej pozivi po dodatni mehanizaciji in zahteve po strokovni sanaciji

Črna na Koroškem, 20. septembra - Svetniki Občine Črna na Koroškem so se na izredni seji, prvi po ujmi, seznanili z delnim poročilom civilne zaščite glede ujme. Ob zahvalah intervencijskim in drugim službam, CUDV Črna in občanom za medsebojno pomoč je bila izpostavljena tudi nujnost interne analize dogajanja. Občina medtem poziva k dodatni mehanizaciji in strokovni sanaciji.