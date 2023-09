Na Obrežju zaradi nezakonitega prevoza migrantov prijeli dva tujca

Obrežje, 15. septembra - Policisti so v četrtek na Obrežju prijeli državljana Romunije in Azerbajdžana, ki sta v osebnih avtomobilih prevažala tujce, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Oba so pridržali, s kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.