Skupini G20 se pridružuje Afriška unija

New Delhi, 9. septembra - Na povabilo indijskega premierja Narendre Modija, gostitelja vrha dvajsetih najpomembnejših držav G20, se skupini pridružuje tudi Afriška unija (AU). Kot je ob današnjem začetku srečanja v New Delhiju dejal Modi, so se s preostalimi članicami dogovorili, da uniji ponudijo sedež stalne članice.