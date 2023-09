Na vrhu G20 poleg vojne v Ukrajini v ospredju zeleni prehod in svetovni dolg

New Delhi, 8. septembra - V New Delhiju se bo v soboto začel dvodnevni vrh skupine dvajsetih gospodarsko najpomembnejših držav (G20). V ospredju bodo predvidoma posledice vojne v Ukrajini, opuščanje fosilnih goriv in prestrukturiranje svetovnega dolga. Na srečanju, ki bo potekal pod sloganom Ena Zemlja, ena družina, ena prihodnost, ne bo kitajskega voditelja Xi Jinpinga.