Guterres pred vrhom G20 opozoril na disfunkcionalnost sveta

New Delhi, 8. septembra - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes, dan pred začetkom dvodnevnega vrha G20 v New Delhiju, opozoril, da je svet disfunkcionalen in pozval k skupnemu vodstvu v boju proti podnebni krizi, konfliktom in revščini. Medtem sta se v indijski prestolnici za zaprtimi vrati sestala predsednik ZDA Joe Biden in indijski premier Narendra Modi.