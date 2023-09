Vrh G20 bi se lahko po oceni EU končal brez skupne izjave

New Delhi, 8. septembra - Letošnji dvodnevni vrh skupine dvajsetih gospodarsko najpomembnejših držav (G20), ki se bo začel v soboto v New Delhiju, bi se lahko končal brez skupne izjave, saj je težko vnaprej oceniti, ali se bodo lahko zbrani voditelji uskladili glede vsebine, je danes ob prihodu v New Delhi ocenil predsednik Evropskega sveta Charles Michel.