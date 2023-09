V Indiji se začenja vrh G20 brez predsednika Xija

New Delhi, 9. septembra - V New Delhiju se bo danes začel vrh skupine dvajsetih gospodarsko najpomembnejših držav G20. V ospredju bodo vojna v Ukrajini, podnebne spremembe in reforma mednarodnega finančnega sistema. Gostiteljica Indija se nadeja skupne končne izjave, v Bruslju pa so zaradi različnih pogledov udeleženk na vsebino vrha skeptični, da bo do tega res prišlo.