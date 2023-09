Raziskava: Izpusti zaradi rabe premoga na prebivalca skupine G20 v zadnjih letih porasli

New Delhi, 5. septembra - Skupni izpusti zaradi rabe premoga na prebivalca držav skupine G20 so se kljub podnebnim zavezam med letoma 2015 in 2022 povečali za devet odstotkov, v raziskavi ugotavlja raziskovalno-svetovalna skupina Ember. Izmed članic skupine jih je 12 uspelo bistveno zmanjšati izpuste na prebivalca, medtem ko so preostale države zabeležile rast.