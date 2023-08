V Indiji pred vrhom G20 sprejemajo ukrepe za odganjanje opic

New Delhi, 31. avgusta - Oblasti v New Delhiju so sprejele več ukrepov za odganjanje opic s prizorišč, kjer bodo potekali dogodki v sklopu vrha G20, ki ga bo Indija gostila v začetku septembra. Med drugim so na več mestih postavili kartonske izrezke opic v naravni velikosti, angažirali pa bodo tudi profesionalne oponašalce opic, ki bodo živali preganjali z zvoki.