Število žrtev ujm v Grčiji, Turčiji in Bolgariji narašča

Istanbul/Sofija, 6. septembra - Poplave, ki so po močnem deževju zajele Grčijo, Turčijo in Bolgarijo, so po najnovejših podatkih zahtevale skupno 14 smrtnih žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Bolgariji pa je v poplavljenih krajih ob obali Črnega morja ujetih več tisoč turistov.