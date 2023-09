V delu Grčije v enem dnevu padlo več dežja kot v celem letu

Atene, 6. septembra - V gorati regiji Magnezija v osrednjem delu Grčije je po podatkih meteoroloških postaj v 24 urah padlo med 600 in 800 milimetrov dežja, kar je za Grčijo in večji del Evrope ogromna količina, je danes novinarjem v Atenah dejal grški meteorolog Dimitris Ziakopulos. Poudaril je, da je to več dežja, kot ga v tej regiji v povprečju pade v letu dni.