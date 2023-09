Bolgarijo in Turčijo prizadele smrtonosne poplave

Ankara/Burgas, 5. septembra - O smrtonosnih poplavah po močnem dežju danes poročajo iz Bolgarije in Turčije. Ob med dopustniki priljubljeni južni obali Črnega morja v Bolgariji sta umrla najmanj dva človeka, več sto turistov so evakuirali. V zahodni turški provinci Kirklareli blizu meje z Grčijo in Bolgarijo pa sta umrli dve osebi, še štiri pogrešajo, so sporočile oblasti.