MZEZ zaradi poplav svetuje dodatno previdnost pri potovanjih v Grčijo, Turčijo in Bolgarijo

Ljubljana, 6. septembra - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve zaradi neurij in poplav svetuje dodatno previdnost pri potovanjih v Grčijo, Turčijo in Bolgarijo. Slovenskim državljanom, ki se na območju izrednih vremenskih razmer že nahajajo, pa ministrstvo svetuje upoštevanje navodil lokalnih oblasti, so sporočili na družbenem omrežju X.