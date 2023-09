V Istanbulu dve smrtni žrtvi poplav

Istanbul/Sofija, 6. septembra - V poplavah, ki so po močnem deževju v torek zajele Istanbul, sta umrla najmanj dva človeka, več pa jih je poškodovanih, je danes sporočil turški notranji minister Ali Yerlikaya. Ulice dveh okrožij na severu velemesta so pod vodo, delno je poplavljena tudi podzemna železnica. Več deset ljudi so evakuirali, poročajo tuje tiskovne agencije.