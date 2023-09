Ruparjev Inštitut 1. oktober na shodu znova z zahtevami po dvigu pokojnin

Ljubljana, 6. septembra - V središču Ljubljane na Trgu republike so se danes popoldne na shodu znova zbrali podporniki iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober, ki ga vodi Pavel Rupar, in znova zahtevali dvig pokojnin. V luči nedavnih ujm pa so zbirali tudi sredstva za nakup pralnih strojev, ki jih bodo po napovedih namenili v poplavam prizadetim upokojencem.