Na četrtem shodu upokojencev znova pozivi k dostojnim pokojninam in odstopu vlade

Ljubljana, 3. maja - Na že četrtem shodu ljudske iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober na Trgu republike v prestolnici so zbrani znova zahtevali dvig pokojnin. Tokrat so se protestniki odpravili tudi do predsedniške in vladne palače, kjer so vladi očitali aroganten odnos do upokojencev ter jo pozvali k odstopu.