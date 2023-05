Na shodu upokojencev tudi poziv "k ohranitvi pluralne RTVS"

Ljubljana, 31. maja - V središču Ljubljane so se danes popoldne na shodu petič zbrali upokojenci. Tudi na tokratnem shodu so izrazili zahteve po dvigu pokojnin, ob tem pa pričakovanje, da bo Radiotelevizija Slovenija (RTVS) "ostala pluralna". Nekateri novinarji RTVS so ob tem opozorili, da so bili pred stavbo RTVS deležni groženj nekaterih udeležencev shoda.