Predstavniki novinarjev in zaposlenih na RTVS ostro obsodili ravnanja nekaterih udeležencev shoda upokojencev

Ljubljana, 31. maja - V novinarskih aktivih, novinarskih sindikatih in Svetu delavcev RTVS ostro obsojajo današnji dogodek, ko so bili novinarji in drugi zaposleni na RTVS med opravljanjem svojega dela deležni žaljivk in agresije določenih udeležencev shoda upokojencev pred vhodom v RTVS. Vodstvo zavoda so pozvali, da zaščiti zaposlene in javno obsodi dogodek.