Upokojenci na shodu vlado in Goloba pozvali k odstopu in razpisu ponovnih volitev

Ljubljana, 31. marca - Protestniki so na tretjem shodu ljudske iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober znova napolnili ljubljanski Trg republike. Shod so tokrat razširili na vsesplošni vladni protest. Premierja Roberta Goloba in vlado pa so pozvali k odstopu ter razpisu ponovnih volitev. Protestniki so se tokrat sprehodili tudi po ljubljanskih ulicah.