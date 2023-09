V sredo nadaljevanje pogovorov kmetov z vladno stranjo

Ljubljana, 5. septembra - Po poletnem premoru bodo v sredo za skupno mizo znova sedli predstavniki kmetijskih organizacij in ministrstev za kmetijstvo ter naravne vire in prostor. Kot je za STA povedal direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Janez Pirc, bo v ospredju predvsem pregled do sedaj uresničenih in še odprtih stavkovnih zahtev za nadaljevanje pogajanj.