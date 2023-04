Kmetje zahtevajo umik uredbe o Naturi 2000 in predloga o nadzoru rejnih živali

Ljubljana, 27. aprila - Kmetijske organizacije so po torkovem protestnem shodu na politični vrh naslovile zahtevi za takojšen umik uredbe o programu upravljanja območij Nature 2000 in predloga novele zakona o zaščiti živali v delu, ki se nanaša na spremembo nadzora rejnih živali. Če to ne bo izpolnjeno, bodo nadaljevale protestne aktivnosti.