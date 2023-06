Ministrstvi in kmetje z dogovorom o načinu nadaljevanja dela glede okoljsko občutljivega trajnega travinja

Ljubljana, 30. junija - Predstavniki ministrstev za kmetijstvo in za naravne vire ter deležnikov v kmetijstvu so se na današnjih pogajanjih med drugim dogovorili o načinu nadaljevanja dela glede uskladitve okoljsko občutljivega trajnega travinja na posameznih območjih. V ta namen bodo vzpostavljene posebne delovne skupine, so sporočili s kmetijskega ministrstva.