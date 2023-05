Kmetje in vlada še brez dogovora o obuditvi pogajanj

Ljubljana, 3. maja - Predstavniki kmetijskih organizacij in vlade, ki naj bi po praznikih sedli za pogajalsko mizo, se o obuditvi pogajanj še niso dogovorili, so za STA povedali v Sindikatu kmetov Slovenije. Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so dodali, da niso znani niti termin niti podrobnosti glede pogajanj.