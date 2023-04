Ministrstvo za naravne vire in prostor pripravljeno na nadaljevanja dialoga s kmeti

Ljubljana, 25. aprila - Na ministrstvu za naravne vire in prostor so skupaj s kmetijskim ministrstvom pripravljeni na nadaljevanje začetega dialoga s kmetijskimi organizacijami in verjamejo v pozitiven razplet. Ob tem so v odzivu na današnji protestni shod kmetov predstavili predlog rešitve glede prostovoljnosti vključevanja v plačila Natura 2000 v letu 2023.