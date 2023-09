Po ujmi 668 evrov solidarnostne pomoči samozaposlenim v kulturi, samostojnim novinarjem in verskim uslužbencem

Ljubljana, 4. septembra - V skladu z interventnim zakonom po avgustovski ujmi je ministrstvo za kulturo samozaposlenim v kulturi, samostojnim novinarjem in verskim uslužbencem, ki so utrpeli škodo, zagotovilo 668,21 evra enkratne solidarnostne pomoči. Vlogo lahko do 30. septembra oddajo na ministrstvo.