Na Škofjeloškem nadaljujejo intervencijska dela in popisujejo škodo

Škofja Loka, 4. septembra - Na Škofjeloškem mesec dni po vodni ujmi še vedno izvajajo intervencijska dela, da bi bile vse ceste varne in normalno prevozne. Uspeli so zagotoviti prevoze v šolo, začetek pouka pa je predstavljal neke vrste vrnitev v normalo, je pojasnil škofjeloški župan Tine Radinja. Ob tem v občini hitijo s popisom škode in pripravami na sanacijo.