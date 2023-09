Stavki v Hollywoodu se bodo morda pridružili še ustvarjalci videoigric

Los Angeles, 2. septembra - Člani sindikata SAG-AFTRA bodo prihodnji teden glasovali glede stavke proti podjetjem, ki se ukvarjajo z videoigrami. Sindikat je namreč v petek sporočil, da so pogovori s podjetji, kot sta Activision in Electronic Arts, zašli v slepo ulico, zlasti glede zvišanja plač in umetne inteligence.