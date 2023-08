Zveza hollywoodskih producentov zaprosila za srečanje s stavkajočimi scenaristi

Los Angeles, 3. avgusta - Ameriška Zveza filmskih in televizijskih producentov (AMPTP) je prvič, odkar so scenaristi maja začeli stavkati, zaprosila njihov sindikat, Ceh scenaristov Amerike (WGA), za srečanje. Podobnega napredka pri stavki filmskih in televizijskih igralcev, ki se je začela sredi julija, za zdaj še ni.