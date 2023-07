Hollywoodski igralci stavkali na newyorškem Times Squaru

New York, 26. julija - Hollywoodski zvezdniki, med njimi Bryan Cranston, Brendan Fraser, Jessica Chastain in F. Murray Abraham, so bili v torek na čelu velikega shoda stavkajočih igralcev in scenaristov na newyorškem Times Squaru. Stavka bo, kot kaže, še trajala, premožnejši igralci, kot je Dwayne Johnson, pa pomagajo s prostovoljnimi prispevki sindikatu.