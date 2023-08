Stavkajoči igralci v torek pred newyorškima sedežema Amazona in HBO

New York, 23. avgusta - Pred newyorškima sedežema podjetij Amazon in HBO se je v torek ob dnevu solidarnosti s stavko, ki je ustavila produkcijo v Hollywoodu, zbralo več sto ameriških delavcev s področja razvedrila. Z mahanjem s plakati in skandiranjem po megafonih so napovedali, da bodo nadaljevali akcijo v industriji, dokler ne bodo izpolnjene njihove zahteve.