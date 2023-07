Igralci v Hollywoodu protestirali pred studii ter sedeži TV in pretočnih ponudnikov

Los Angeles, 15. julija - Igralci in igralke v Hollywoodu, ki so se v petek pridružili scenaristom v stavki, ki poteka od maja, so protestirali na ulicah več mest, kot sta Los Angeles in New York. Kljub visokim temperaturam so se zadržali pred filmskimi studii ter sedeži pisarn pretočnih storitev in televizijskih postaj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.