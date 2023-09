Interventni zakon po ujmi prinaša številne ukrepe za pomoč in sanacijo

Ljubljana, 2. septembra - Ukrepi za pomoč in sanacijo po nedavni ujmi, ki jih zajema interventni zakon, se nanašajo na pomoč gospodinjstvom, gospodarstvu in občinam ter na sanacijske in preventivne ukrepe na javni infrastrukturi, vodotokih, protipoplavni zaščiti. Večina bo veljala do konca leta. STA objavlja seznam izpostavljenih ukrepov.