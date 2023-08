Člani odbora DZ ob številnih dopolnilih prikimali interventnemu zakonu

Ljubljana, 30. avgusta - Člani odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor so po večurni razpravi in vrsti potrjenih koalicijskih dopolnil podprli predlog interventnega zakona za pomoč prizadetim v avgustovski ujmi. V razpravi so tako koalicijski kot opozicijski poslanci izpostavljali potrebo po enotnosti za začetek čimprejšnje sanacije.