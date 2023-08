Na poplavno prizadetih območjih še vedno veliko težke gradbene mehanizacije

Ljubljana, 24. avgusta - V oškodovanih regijah še vedno potekajo aktivnosti za odpravljanje posledic poplav in spremljanje plazov. Pri tem na terenu sodelujejo domače ekipe s težko gradbeno mehanizacijo in ekipe mednarodne pomoči iz sedmih držav, ki so poslale 28 strojev. Največ pomoči se nahaja na Koroškem, Gorenjskem, v Savinjski dolini in v ljubljanski regiji.