Pri Otiškem Vrhu odprli montažni most, v Dravograd danes prvi vlak po ujmi

Dravograd, 24. avgusta - Skoraj tri tedne po tem, ko je narasla Mislinja uničila most na glavni cesti Dravograd - Slovenj Gradec pri Otiškem Vrhu, so nekaj po 15. uri danes tam za dvosmerni promet odprli montažni most. Zadovoljstvo, da se po ujmi vzpostavlja prevoznost po državi, je izrazil državni sekretar Andrej Rajh in napovedal tudi nadaljnje projekte za Koroško.