Po poplavah spet stekli davčne odmere, opominjanje in izvršbe

Ljubljana, 21. avgusta - Finančna uprava RS (Furs) ponovno izvaja postopke, ki so bili po poplavah začasno prilagojeni. Ponovno so stekli procesi opominjanja in vročanja začasno ustavljenih odmer, med drugim so danes na pošto odpremili več tisoč odločb o odmeri dohodnine. Ponekod sicer dostava po podatkih Pošte Slovenije še vedno ni mogoča.