V večini poplavljenih osnovnih šol se bo pouk začel 1. septembra

piše Vlasta Ivić

Ljubljana, 19. avgusta - Večina v nedavni ujmi poškodovanih osnovnih šol bo lahko začela pouk 1. septembra. V okviru interventne zakonodaje pa ministrstvo pripravlja predlog, ki bi omogočal zamik začetka šolskega leta na območjih z najhujšimi posledicami za pet šolskih dni, če bi bilo to potrebno, so za STA sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje.