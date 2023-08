Neurje povzročalo težave na Bavarskem, Solnograškem in Tirolskem

Nürnberg/Salzburg, 18. avgusta - Ponekod na jugu Nemčije je v četrtek zvečer in minulo noč pustošilo neurje, zaradi katerega so na severozahodu Bavarske poročali o težavah v prometu, poplavljenih je bilo tudi več kleti. Oblasti so sporočile, da so se reševalci ponoči odzvali na več sto klicev. Obilne padavine so povzročale težave tudi na Solnograškem in Tirolskem v Avstriji.