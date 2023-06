Nemčijo zajelo neurje, podiralo drevesa in poplavljalo kleti

Berlin, 23. junija - Dele Nemčije so v četrtek zvečer in ponoči prizadela huda neurja. Marsikje je zaradi močnih nalivov poplavilo ceste in kleti, veter je podiral drevesa. O večji gmotni škodi za zdaj ne poročajo, prav tako ni poročil o poškodovanih. V nekaterih delih države je bil moten železniški promet, zaradi česar je prihajalo do zamud.