Vihar Poly zahteval smrtno žrtev tudi v Nemčiji

Osnabrück/Amsterdam, 5. julija - Vihar Poly, ki je danes na Nizozemskem zahteval smrtno žrtev in ohromil promet, je dosegel tudi Nemčijo. Prizadel je predvsem zvezno deželo Spodnja Saška. Sunki vetra so dosegli hitrost do 130 kilometrov na uro. V okrožju Emsland ob meji z Nizozemsko je po podatkih policije umrla peška, na katero je padlo drevo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.