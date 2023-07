V neurju na Južnem Tirolskem odnašalo mostove, plaz zasul vozila

Bolzano, 30. julija - Huda neurja z obilnim dežjem in nevihtami so v soboto zvečer zajela Južno Tirolsko in v nekaterih delih te najsevernejše italijanske pokrajine povzročila veliko gmotno škodo. Ponekod je deroča voda odnesle mostove, pod gorskih prelazom Gardena v Dolomitih pa se je sprožil zemeljski plaz in zasul več vozil. O poškodovanih za zdaj ne poročajo.