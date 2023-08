Občine bodo v prihodnjih dneh začele popis škode po ujmah

Črna na Koroškem/Mengeš/Mozirje/Škofja Loka/Kamnik, 15. avgusta - V več občinah po državi bodo v prihodnjih dneh začeli popis škode, ki so jo za seboj pustile nedavne ujme. Marsikatera občina si bo pri popisu škode zaradi velikega obsega prizadetih območij pomagala tudi s kadri iz drugih občin, so za STA pojasnili župani nekaterih najbolj prizadetih občin. Nekateri si pri tem želijo predvsem pomoči strokovnjakov.

V občinah Kamnik in Črna na Koroškem bodo popis začeli v sredo, sta za STA pojasnila župan občine Kamnik Matej Slapar in županja občine Črna na Koroškem Romana Lesjak.

Lesjak je ob tem poudarila, da bodo popis začeli na lokacijah, kjer je ta zaenkrat mogoč, predvsem znotraj samega središča Črne. Marsikje v okolici popis namreč še ni mogoč, saj trenutne razmere tega ne dopuščajo, je pojasnila.

V občini Mengeš bodo popis škode začeli predvidoma v četrtek ali petek, je pojasnil župan Bogo Ropotar. Da bodo v prihodnjih dneh začeli popis, je potrdil tudi škofjeloški župan Tine Radinja. Mozirski župan Ivan Suhoveršnik pa je napovedal, da bodo popise gotovo začeli v drugi polovici prihodnjega tedna.

Škodo po občinah bodo popisovale posebne komisije, ki jih bodo sestavile občinske oblasti.

V občini Kamnik so ekipe za popis škode že pripravljene, saj so že popisovale škodo, ki je nastala po junijskih in julijskih neurjih, je dejal Slapar. Posamezne komisije bodo osredotočene na ločena področja - na škodo na infrastrukturi, na objektih, na kmetijskih površinah in na gospodarskih objektih. V komisiji bo po en predstavnik občine in strokovnjak za področje, za katerega je komisija pristojna.

Kot je ocenil Ropotar, bo za popis škode v Mengšu potrebnih kar nekaj ekip, te pa bodo morale vključevati tudi strokovnjake, da bo popis čim bolj natančen. Podrobnosti se bodo dogovorili v sredo, trenutno predvidevajo okoli pet ekip, ki si jih bodo prizadevali sestaviti iz posameznikov znotraj občine. Imajo pa tudi že nekaj možnosti, da najamejo strokovnjake iz drugih občin.

Po pomoč strokovnjakov zunaj občine se bodo obrnili v Črni na Koroškem, saj, kot je ocenila županja, sami niso dovolj strokovno podkovani, da bi podali ustrezne ocene. Lesjak si želi, da bi bili v teh komisijah med drugim tudi geologi in statiki, zato bo v sredo zjutraj poklicala na različna ministrstva in jih prosila za strokovno pomoč.

V občini Mozirje so se za zdaj dogovorili, da bodo imeli za popis škode šest skupin, v katerih bodo predstavniki občinskega sveta in tisti, ki sodelujejo v različnih občinskih odborih, je pojasnil Suhoveršnik.

V Škofji Loki trenutno iščejo strokovnjake, ki bodo sodelovali v teh komisijah, je dejal Radinja. Da bodo ta popis čim hitreje opravili in tako pomagali občanom, pa bodo te komisije popolnjevali tudi z že ponujeno pomočjo iz drugih občin.

Ocene o tem, koliko časa bo popis škode potekal, se med občinami, ki so bile sicer prizadete v različnem obsegu in tudi na različne načine, razlikujejo. Suhoveršnik računa, da bo popis opravljen v roku treh tednov. Ropotar medtem ocenjuje, da bi bili prvi rezultati popisa lahko znani konec meseca ali v prvih desetih dneh septembra. Slapar meni, da bo popis škode zaključen do sredine septembra, ko se izteče rok za oddajo obrazcev v sistem Ajda.

Da bi bil popis lahko zaključen v roku meseca ali dveh, je na podlagi podobnih izkušenj iz prejšnjih ujm ocenil Radinja. Lesjak pa je prepričana, da bo zaradi velikega obsega škode popis verjetno trajal kar nekaj mesecev.

Obsežne poplave, ki so Slovenijo zajele v začetku avgusta, so povzročile škodo v več občinah, predvsem na Koroškem, Savinjskem, Škofjeloškem in nekaterih delih osrednje Slovenije. Ponekod je poškodovana predvsem infrastruktura, v nekaterih občinah pa so bili poplavljeni številni objekti in kmetijske površine. Pred tem so škodo v velikem delu države povzročila tudi julijska silovita neurja z močnimi nalivi in sunki vetra, ponekod tudi s točo.