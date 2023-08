Nadaljujejo se donacije prizadetim v povodnji

Med številnimi, ki pomagajo ali bodo še pomagali, so se danes npr. oglasili iz Zveze Rotary klubov Slovenije. Spomnili so, da je humanitarna organizacija Rotary Distrikt Slovenije in Severne Makedonije za prizadete v poplavah organizirala akcijo zbiranja sredstev, ki bodo v celoti namenjena oskrbi najbolj ogroženih skupin prebivalstva, obnovi uničenih domov in infrastrukture ter nudenju psihosocialne podpore prizadetim.

Rotarijci so do danes skupno zbrali že več kot 155.000 evrov pomoči. Od tega je več kot 100.000 evrov donacij, 25.000 evrov so pridobili iz posebnega sklada Rotary International, več kot 30.000 evrov pa so zbrali rotarijci iz Avstrije in Nemčije, ki so za Slovenijo organizirali donatorsko konferenco. Donacije so nakazali tudi rotarijci iz Hrvaške, sledili pa bodo še prispevki iz Severne Makedonije, Madžarske in Slovaške.

Z zbiranjem donacij še nadaljujejo, saj so v prvi fazi, kot pojasnjujejo, osredotočeni na denarno pomoč družinam, civilni zaščiti bodo donirali profesionalne industrijske razvlažilnike, v naslednjih tednih pa bodo po predlogu lokalnih Rotary klubov družinam donirali še belo tehniko. V drugi fazi se bodo posvetili večjim projektom obnove vrtcev, šol in zdravstvenih domov - pri tem se povezujejo z rotarijci po svetu in skupaj načrtujejo več obnovitvenih projektov, vsak od njih pa bo vreden nekaj sto tisoč evrov.

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (Mreža NVO-VID) je medtem vzpostavila pomoč prizadetim v poplavah v obliki računalniške opreme. Gre za komplete namiznih računalnikov z monitorji in pripadajočo opremo, ki jih v okviru svoje redne dejavnosti nudi društvo Duh časa, temu pa jih je v preteklih mesecih doniralo ministrstvo za javno upravo.

V grosupeljskem podjetju Giaflex pa so se zaradi velikega števila poplavljenih toplotnih postaj daljinskega ogrevanja v prizadetih krajih skupaj z nemškim proizvajalcem Samson - KT Elektronik odločili za donacijo 120 elektronskih krmilnikov - regulatorjev ogrevanja. Namen donacije je, da bodo toplotne postaje poplavljenih zgradb pripravljene in delujoče za ogrevanje za bližajočo se ogrevalno sezono.