Letalska policijska enota v številna reševanja v gorah, policisti napovedujejo strožji nadzor

Kranj, 12. avgusta - Letalska policijska enota je z dežurno ekipo Gorske reševalne zveze Slovenije na Brniku v petek v gorah reševala kar petkrat. "Število intervencij se tako hitro vrača v predpoplavno obdobje in nakazuje na hud avgustovski tempo reševanj v gorah," so opozorili na Policijski upravi (PU) Kranj, kjer napovedujejo strožji nadzor.

Že v petek zgodaj zjutraj je dežurna ekipa s policijskim helikopterjem na Črni prsti nad Bohinjem skupaj z bohinjskimi gorskimi reševalci opravila transport dveh onemoglih Nemcev z gore v dolino. Z gore je helikopter prepeljal tudi gorske reševalce.

V drugem reševanju na območju Velikega Špičja je ekipa rešila plezalko, ki je padla v alpinistični smeri in se poškodovala po nogi.

Tretje reševanje je bilo opravljeno na Kobariškem Stolu, od koder so v zdravstveno ustanovo prepeljali moškega s hudimi zdravstvenimi težavami. Nato pa so se med vračanjem na Brnik še v zraku preusmerili še na območje Železnikov, kjer so na Ratitovcu zaradi zdrsa pomagali pohodnici s poškodbo noge. Odpeljali so jo v zdravstveno ustanovo.

Zadnje petkovo reševanje v večernih urah pa je bilo opravljeno v Severni Triglavski steni, kjer se je na višini okoli 2600 metrov poškodoval alpinist. Padel je v alpinistični smeri. Skupaj s soplezalcem je bil odpeljan v zdravstveno ustanovo. Gre za državljana Francije.

Policisti opozarjajo na nevarnosti v gorah in apelirajo "na resnično odgovorno ravnanje vsakega pohodnika in alpinistov". "Kritičen je lahko vsak korak, vsak prijem, vsak gib, vsako dejanje. Želimo si le, da bi varno prispeli domov. Zato pazite nase in na tiste, ki so v gorah skupaj z vami," so zapisali na PU Kranj.

Opozarjajo, da so na območjih minulih poplav in neurij določena območja, ki so med drugim tudi izhodiščne točke pohodnikov v naše gore, zaprta. "Med drugim gre za dolino Radovna, Krmo, Kot, Drago, ... Prepovedi so označene s prometno signalizacijo. Zato pozivamo k upoštevanju prometnih pravil in napovedujemo strožji nadzor," so zapisali.

Podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Klemen Belhar je v petek za Radio Slovenija v teh dneh odsvetoval obisk Kamniško-savinjskih Alp, Koroške, hribov okoli Jesenic in škofjeloškega hribovja. "Naj se ljudje usmerijo drugam," je dejal in pozval še: "To ni čas za ambiciozne podvige v gorah, lotite se ciljev, ki predstavljajo manjše tveganje."

Kot je pojasnil, je več planinskih poti odnesla voda, lahko so polne hudourniških nanosov. Planincem svetuje, naj se o tem informirajo na Planinski zvezi Slovenije. A možno je, da so uničene tudi druge poti, za katere še ne vedo. "Če naletijo na takšno pot, naj obrnejo. Nihče ne ve, kaj jih čaka višje na gori," je svetoval.

Velik del države je namreč pred tednom dni zajela huda ujma s poplavami in plazovi, zaradi česar so številne planinske poti še vedno zaprte, gorski reševalci in policisti pa pomagajo na najbolj prizadetih območjih.