Golob danes na delovnem obisku v Zgornji Savinjski dolini

Braslovče/Nazarje, 11. avgusta - Predsednik vlade Robert Golob si bo danes v Zgornji Savinjski dolini ogledal nekatera območja, ki so jih prizadele nedavne ujme. V Braslovčah se bo srečal z župani občin v regiji, v Nazarjah pa z direktorji nekaterih v ujmi prizadetih podjetij.

Ob 10. uri se bo premier skupaj z ministrom za naravne vire in prostor Urošem Brežanom v Domu kulture Braslovče srečal z župani občin v regiji - Braslovče, Nazarje, Ljubno, Luče, Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Solčava, Polzela, Šmartno ob Paki, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Po zaključku srečanja se bo predsednik vlade odpravil v Letuš, delovni obisk pa nadaljeval v Jakijevi hiši - Galeriji Nazarje, kjer se bo z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport Matjažem Hanom ob 11.45 sestal z direktorji nekaterih v ujmi poškodovanih podjetij. Po sestanku bo sledila izjava za javnost, nato pa še odhod do mostu, ki povezuje naselji Radmirje in Juvanje v občini Ljubno.

Na območjih, ki so jih minuli konec tedna prizadele poplave in plazovi, še vedno poteka odprava njihovih posledic. Danes začenjajo veljati prvi interventni ukrepi po poplavah, združeni v noveli zakona o preprečevanju posledic naravnih nesreč.