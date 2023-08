V ponedeljek bo za zaposlene v kritični infrastrukturi in nekatere druge dejavnosti predvidoma odrejeno delo

V petek bo poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan izdal odredbo, s katero bo ne glede na ponedeljkov prost dan predvidoma odredil delo zaposlenim pri izvajalcih kritične infrastrukture, zaposlenim v javnih zdravstvenih zavodih in pri koncesionarjih v javni zdravstveni mreži, zaposlenim v centrih za socialno delo ter zaposlenim na področju veterine.

"Razen, če predstojnik, poslovodna oseba ali poslovodni organ nemoteno delovanje zagotovi drugače," je na današnji novinarski konferenci pojasnila direktorica Urada vlade RS za komuniciranje (Ukom) Petra Bezjak Cirman.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik bo po besedah Bezjak Cirmanove pozvala upravne enote, naj bodo odprte.

Zaradi izrednih razmer bodo v ponedeljek izjemoma dovoljen promet tovornih vozil, katerih največja masa presega 7,5 ton - dovoljen bo torej mednarodni transportni promet.

Če bo treba, bodo v ponedeljek na območjih, ki so jih prizadele poplave, za nudenje varstva otrok odprti vrtci. Na ta dan bodo kot običajno delali tudi izvajalci nujnih storitev, kot so tudi izvajalci institucionalnega varstva, kamor sodijo domovi za starejše.

Vsi plačilni sistemi bodo v ponedeljek delovali nemoteno, tudi vsi plačilni nalogi z valuto 14. avgust bodo poravnani kot na običajen delovni dan. To pomeni, da bodo s tem datumom obremenjeni računi plačnikov, sredstva pa nakazana na račune prejemnikov plačil. To velja za vsa domača in čezmejna plačila, poslovanje na bankomatih in plačevanje s karticami, pa tudi za poslovanje spletnih in mobilnih rešitev posameznih bank.

Bančne poslovalnice bodo v ponedeljek medtem zaprte, bodo pa delale zavarovalnice. Na Ljubljanski borzi se ne bo trgovalo.

Hkrati bosta v ponedeljek medkrajevni avtobusni javni potniški promet in notranji železniški promet delovala po načrtovanem počitniškem voznem redu za delovni dan. Določene linije se zaradi neprevoznih prometnic še vedno ne izvajajo, kjer je mogoče, pa so urejeni obvozi. Ažurne informacije so na voljo na spletnih straneh koncesionarjev avtobusnega prometa in Slovenskih železnic, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Posamezna ministrstva bodo izvajanje morebitnih drugih nujnih storitev še sporočila v najkrajšem možnem času, je še napovedala Bezjak Cirman. Ob tem je spomnila, da že velja odredba poveljnika Šestana, da so lahko trgovine odprte ob nedeljah in ob dneva prostih dnevih, ni pa nujno, če se trgovci odločijo drugače.

Vse, ki se bodo na dan solidarnosti odpravili na pomoč prizadetim v poplavah, ob tem pozivajo, naj to storijo organizirano. Civilna zaščita tako vse prostovoljce poziva k prijavi z aplikacijo Poplave 2023, saj je na že tako nevarnem terenu lahko sicer precej zmede. Prostovoljci naj torej svojo pomoč ponudijo preko aplikacije in se po napotilu organizirano odpravijo na območja, kjer jih potrebujejo. Tiste, ki ne bodo imeli delovnega naloga civilne zaščite, bodo v prihodnjih dneh zavrnili.

V štabu civilne zaščite bodo tako razmislili o območjih, na katerih bo veljal posebni režim. Ta območja bodo predvidoma definirali v petek, na njih pa bodo ob vstopu izvajali posebno kontrolo, je v današnji dobrodelni oddaji na Televiziji Slovenija pojasnil poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan.

Zadnje, česar si namreč želijo, je, da bi med prostovoljci prišlo do kakšne poškodbe ali celo smrtne žrtve, je izpostavil Šestan. Razmere na terenu so namreč zaradi plazov, vode, spolzkih tal in blata še vedno nevarne. Vse prostovoljce ob tem tudi pozivajo, naj poskrbijo za lastno zaščitno opremo, tudi zaradi možnosti okužb pa naj na teren prihajajo zdravi posamezniki. Prisotnost otrok odsvetujejo, je še navedel Šestan ter se Slovencem zahvalil za velik odziv in pripravljenost pomagati.