Prostovoljci v zbirnih centrih te dni zbirajo, pakirajo in odpošiljajo tone materiala

pripravila Mojca Zorko in Domen Anderle

Ljubljana, 10. avgusta - Po katastrofalni ujmi se od povsod na prizadeta območja steka pomoč, tudi v materialu. Solidarnost je velika, a je dostavljanje pomoči obenem precejšen logistični zalogaj. Prostovoljci morajo donirani material popisati, prepakirati in ga usmeriti tja, kjer ga potrebujejo. Danes so najbolj povpraševali po čistilih in razvlažilcih.

STA je obiskala skladišči oziroma zbirna centra mednarodne policijske organizacije IPO in Rdečega križa Slovenije v Ljubljani.

IPO je zbirni center organizirala prav za potrebe pomoči prizadetim v tokratni ujmi. Podjetje ISO steklarstvo jim je odstopilo najprej del, zdaj pa več kot eno skladiščno halo, kamor posamezniki in podjetja dostavljajo pomoč v materialu.

Organizacija je potrebna že ob prihodu na parkirišče, da tisti, ki pripeljejo material, ne ovirajo tistih, ki ga odvažajo na poplavljena območja. Prostovoljci material sprejmejo, popišejo, prepakirajo v manjše pakete, stehtajo, da so ti primerni tudi za helikopterski prevoz, in jih naložijo na kamione in v kombije. V zadnjih dneh so tako na teren odpravili že na tone materialne pomoči, je za STA povedal vodja centra Črt Slavec.

V skladišču tako vlada vrvež, videti je že utrujenost prostovoljcev, ki so tam po besedah Slavca od 6. ure zjutraj do treh ponoči. A obenem dobre volje in pripravljenosti za pomoč ne zmanjka.

Matic Novak, ki je tam tretji dan, se je ob vprašanju, kaj so njegove naloge, nasmehnil in dejal, da je "deklica za vse". "Pomagam pri pakiranju, logistiki, organizaciji, kjer me potrebujejo," je naštel. O tem, zakaj se je odločil pomagati, pa: "Mislim, da ko pride do takšnega dogodka, smo enostavno dolžni ponuditi roke in nameniti svoj čas pomoči tistim, ki jo potrebujejo." Velik odziv ljudi ga je sicer, kot pravi, presenetil.

Je tudi član IPO, sicer v Sloveniji manj znane organizacije. Danijel Praštalo, koordinator IPO za Slovenijo, je pojasnil, da gre za organizacijo, ki promovira poklice policista, vojaka, reševalca, gasilca in podobno ter organizira različne izobraževalne dogodke. Kot je dejal, je pobuda za organizacijo zbiranja materialne pomoči prišla od članov, center pa je tudi s pomočjo širjenja glasu skozi različne vplivneže v nekaj dneh postal bržkone največji zbirni center v Ljubljani.

"Prvi dan je bilo pomoči veliko, drugi dan ogromno, tretji dan pa je vse skupaj preseglo vse pričakovane scenarije," je opisal Slavec. V centru so te dni roko pomoči ponudili številni znani Slovenci, od glasbenikov, športnikov, tudi bivši predsednik republike Borut Pahor in številni drugi.

Med prostovoljci so tudi tujci. Učiteljica Stephanie Garneau je Kanadčanka, poročena z Britancem, ki v centru pomaga že drugi dan, pred tem je pomagala čistiti v Škofji Loki. V Sloveniji živi že pet let, pravi, da je ta postala njen dom. "Zato smo se takoj aktivirali in iskali možnosti, kako lahko pomagamo," je dejala.

Povedala je tudi, da dogajanje v Sloveniji spremljajo tudi njena družina in prijatelji v tujini. "Pošiljajo mi denar, da lahko potem v njihovem imenu doniram humanitarnim organizacijam tu. Velika podpora je s celega sveta," je strnila občutke.

Pomagajo številna podjetja, nekatera zagotavljajo prevoze, druga prehrano za prostovoljce, tretja material za pakiranje, četrta dobrine za na teren. Ves čas prihajajo tudi posamezniki s polnimi avtomobili robe.

Koordinatorka centra Petra Aršič ob tem opozarja, da je pomembno, da prihajajo stvari, ki jih v tistem trenutku potrebujejo. "Vsako jutro pokličemo štabe civilne zaščite ali pa župane in preverimo, kaj na terenu potrebujejo, in potem jim to tudi zagotovimo. Ker posledično pohajajo stvari v samem skladišču, ljudi redno obveščamo, kaj se potrebuje," je dejala. Ljudi je pozvala, naj, preden vozijo material, preverijo, kakšne so potrebe. IPO jih objavlja tudi na Instagramu.

Ob obisku ekipe STA so se polnili kamioni za v Struge, ob skladišču se je ustavil tudi gospod, ki je šel s kombijem na Prevalje in ob odzivu "odlično" so se že začeli pripravljati paketi zanj. V sredo je šlo več kamionov v Luče.

"Večinoma pa seveda dostavljamo na najbolj poplavljena območja, hrane je šlo največ v Savinjsko dolino, na začetku tudi nekaj Koroško, zdaj na Koroško, v Komendo in Mengeš denimo največ dostavlja čistil, delovnih orodij, zaščitne opreme," je pojasnila Aršič.

Medtem je bilo v centralnem logističnem centru Rdečega križa danes dopoldne bolj mirno. Bili so v pričakovanju nemške pošiljke razvlažilnikov, medtem ko je bil velik del osnovnih življenjskih potrebščin, ki so ga prostovoljci prepakirali v sredo, že na poplavnih območjih.

"Tudi naše zmogljivosti za hrambo in distribucijo so bile ponekod prizadete zaradi ujme, zato tudi v skladišču sprejemamo stvari, ki gredo lahko takoj na pot. Sicer bi bil ta prostor zasut do strehe, ko bi potrebovali neko konkretno stvar, je pa ne bi našli dovolj hitro," je opisala razmere generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin.

V skladišču so imeli sicer danes še pakete pomoči, ki so jih poslali iz tujine. "Rdeči križ Madžarske je pripeljal sanitarni material, brisače, toaletni papir, prašek, čistilna sredstva, zobne krtačke in paste, ogromno je otroških plenic in plenic za odrasle. Tu je tudi konzervirana in hrana za hitro pripravo, denimo juhe, mesni narezki in prepečenec," je ekipi STA pojasnjeval Slavko Hiti. Higienske pakete, ločene za ženske in moške, so pripeljali tudi kolegi iz poljskega rdečega križa, zraven so dodali še čistila in prašek za perilo.

"Vsakodnevno sprejemamo mednarodno in slovensko pomoč. V sredo je bilo tu ogromno prostovoljcev, da smo lahko čim več stvari poslali čim prej na teren," je pojasnil in dodal, da se vedno, ko je potreba, hitro aktivirajo tudi družinski člani zaposlenih na Rdečem križu in prostovoljci.

Še vedno se s terena povprašuje po škornjih, rokavicah in čistilih, je med drugim naštel. Paket obutve je bil tako ravno pripravljen za v Logatec.

"Danes so povsod po terenu tudi ekipe bolničarjev prostovoljcev, za pomoč tako prebivalcem kot interventnim ekipam. Ta trenutek še vedno iščemo razvlaževalnike," je dodala tudi Tominova.

Pojasnila je še, da se odzovejo tudi na posebne prošnje, "denimo na prošnjo za kvas, da lahko na terenu sami spečejo kruh". "Čudovito je videti, kako so ljudje iznajdljivi v tako težkih trenutkih, kako se samoorganizirajo in mi jim skušamo pri tem stati ob strani," je dejala. Znova je sicer opozorila, da Rdeči križ Slovenije ne zbira denarja po terenu, pač pa le prek sms-donacij in nakazil na transakcijski račun.